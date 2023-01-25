Біатлоністка Джима – віце-чемпіонка Європи в індивідуальній гонці

Біатлоністка Юлія Джима здобула «срібло» на чемпіонаті Європи в індивідуальній гонці. Українка поступилася 5.5 сек. лише німкені Лізі Марії Шпарк, яка закрила всі 20 мішеней, тоді як Джима заробила 1 хвилину штрафу на другій стрільбі, повідомляє Львівський портал.

Цікаво, що до останньої миті на перемогу претендувала Мікела Карара. Після поданої апеляції від німецької команди, судді переглянули результати стрільби і присудили італійці 2 хвилини штрафу, які їй помилково не зарахували через збій у системі обчислення результатів. У підсумку італійка із 1 місця перемістилася на 11 позицію.

Замкнула трійку призерів ще одна німкеня – Селіна Гротіан.

Українки Анна Кривонос із однією хибою фінішувала 16-ю, Анастасія Меркушина настріляла три хвилини штрафу і фінішувала 24-ю. Стільки ж хиб було також у Люби Кип’яченкової та Олени Білосюк, які фінішували на 35-му та 40-му місці відповідно.

Нагадаємо, що 18-річна українська біатлоністка Олександра Меркушина тріумфувала у спринтерській гонці на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2023.

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