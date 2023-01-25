ОСТАННІ НОВИНИ

Біатлоністка Джима – віце-чемпіонка Європи в індивідуальній гонці

Андрій Котенський

|

Біатлоністка Юлія Джима здобула «срібло» на чемпіонаті Європи в індивідуальній гонці. Українка поступилася 5.5 сек. лише німкені Лізі Марії Шпарк, яка закрила всі 20 мішеней, тоді як Джима заробила 1 хвилину штрафу на другій стрільбі, повідомляє Львівський портал.

Цікаво, що до останньої миті на перемогу претендувала Мікела Карара. Після поданої апеляції від німецької команди, судді переглянули результати стрільби і присудили італійці 2 хвилини штрафу, які їй помилково не зарахували через збій у системі обчислення результатів. У підсумку італійка із 1 місця перемістилася на 11 позицію.

Замкнула трійку призерів ще одна німкеня – Селіна Гротіан.

Українки Анна Кривонос із однією хибою фінішувала 16-ю, Анастасія Меркушина настріляла три хвилини штрафу і фінішувала 24-ю. Стільки ж хиб було також у Люби Кип’яченкової та Олени Білосюк, які фінішували на 35-му та 40-му місці відповідно.

Нагадаємо, що 18-річна українська біатлоністка Олександра Меркушина тріумфувала у спринтерській гонці на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2023.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал