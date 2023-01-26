Меркушина здобула ще одну медаль юнацького олімпійського фестивалю-2023

Українська біатлоністка Олександра Меркушина після тріумфу у спринтерській гонці на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2023 із зимових видів спорту, що відбувається в італійському Форні-Авольтрі, здобула нагороду ще й в індивідуальній гонці, передає кореспондент Львівського порталу.

Молодша Меркушина підходила до першого вогневого рубежу в когорті лідерів. Утім на першій стрільбі лежачи Олександра не зуміла закрити відразу дві мішені, і отримала 1.30 хв штрафу, що відкинуло її аж на 30 позицію.

Попри невдачу на старті гонки Олександра не покинула боротьбу. На другому колі наша 18-річна спортсменка за рахунок швидкості зуміла відіграти відразу 15 позицій, але вже на стрільбі стоячи знову не поцілила в мішень одним патроном. Попри додаткові ще 45 секунд штрафу Олександра продовжувала відігравати позиції на лижні.

Друга стрільба лежачи також додала до часу українки ще 45 секунд штрафу. Зважаючи на 4 хиби Меркушина підійшла до останньої стрільби стоячи із 9 результатом та хвилиним відставання від третього місця.

Зберігаючи примарні шанси на подіум Олександра на останньому вогневому рубежі відстрілялась ідеально, і вирушила на фінішне коло п’ятою. Складність ситуації боротьби за медалі полягала в тому, що українка долала дистанцію однією із перших, під третім стартовим номером, тоді коли головні суперниці вже знали її результат по трасі.

Попри те фінішне коло Олександри не дало суперницям змоги відібрати від неї шанс зачепитися за нагороди. Не зважаючи на чотири хиби і три хвилини штрафу вона таки зуміла фінішувати третьою, вирвавши нагороду у француженки Лу Енн Дюпон Балет Баз та бронзової призерки спринту Ілони Плехацової із Чехії, в пасиві яких було лише по дві хиби і відповідно півтора хвилини гандикапу.

Перемогу у індивідуальній гонці святкувала представниця Німеччини Юлія Таннхаймер, яка не закрила три мішені, але на фінішному колі зуміла обійти француженку Вольдію Жальмас Полін в пасиві якої була лише одна хиба.

Окрім Олександри Меркушиної участь у змаганнях взяли ще дві українки – Тетяна Тарасюк та Валерія Шейгас. В активі Тарасюк одна хиба і підсумкове 18 місце, а Шейгас помилилась на стрільбі п’ять разів, і в підсумку фінішувала лише 37-ю.

Завтра у біатлоністів день перепочинку, а в п’ятницю вони вийдуть на заключну гонку в програмі біатлону олімпійського фестивалю, де розіграють нагороди у змішаних естафетах.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Олександра Меркушина тріумфувала у спринтерській гонці на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2023.

Ще дві нагороди в активі українських біатлоністів Юлії Джими та Антона Дудчека, що здобули срібні нагороди в індивідуальних гонках на дорослому чемпіонаті Європи.

Відео: Валентина Цербе-Несіна

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