Українська біатлоністка перемогла у спринті на юнацькому олімпійському фестивалі-2023

Українська біатлоністка Олександра Меркушина тріумфувала у спринтерській гонці на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2023 із зимових видів спорту, що відбувається в італійському Форні-Авольтрі, передає кореспондент Львівського порталу.

Молодша Меркушина підходила до першого вогневого рубежу із 7 часом та відставанням від 1 місця у 15 сек. Утім бездоганна і швидка стрільба лежачи вивела її у лідери гонки із перевагою у 7.5 сек.

На другому колі наша 18-річна спортсменка наростила свою перевагу над найближчими переслідувачками майже до 23 секунд. На стрільбі стоячи Меркушина не поцілила в мішень першим пострілом, однак зібралася та швидко закрила всі наступні мішені. Після подолання штрафного кола у 150 метрів українська біатлоністка залишилася лідером гонки із ще більшою перевагою над суперницями.

Фінішне коло Олександри не дало шансів суперницям і вона в підсумку фінішувала із перевагою у 44.2 сек. над француженкою Лолою Бюжод, що відпрацювала на стрільбищі ідеально. Замкнула трійку медалістів представниця Чехії Ілона Плехацова, що також мала одну хибу на вогневому рубежі стоячи +47.3 сек.

Зауважимо, що найшвидшою на трасі була представниця Німеччини Юлія Таннхаймер, яка зуміла закрити лише 4 із 10 мішеней і фінішувала 10-ю. Олександра Меркушина продемонструвала четверту швидкість на лижні і поступилася представниці бундестіму чистим ходом 39 секунд. Всього на трасу вийшла 61 юна спортсменка.

Окрім Олександри Меркушиної участь у змаганнях взяли ще дві українки – Тетяна Тарасюк та Валерія Шейгас. Обоє юніорок відстрілались ідеально та не змогли втрутитися у боротьбу за нагороди через недостатню швидкість. У підсумку Тетяна фінішувала лише 18-ю, а Валерія – 23-ю.

Завтра у юних біатлоністів день перепочинку, а в четвер вони вийдуть на дистанцію коротких індивідуальних гонок.

Фото: НОК та biathlon.com.ua

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