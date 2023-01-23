«Власта» не стане місцем реабілітації українців. Готель купив ексрадник голови «Нафтогазу»

У понеділок, 23 січня, Фонд держмайна продав на аукціоні готель «Власта» у Львові. До участі в аукціоні зголосилися 23 учасники, під час торгів вартість об’єкта зросла у 16 разів від початкової. Перемогла фірма ексрадника голови «Нафтогазу» Олега Діденка, повідомляє Zaxid.net.

Аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства Міноборони «Готель «Власта», що на вул. Клепарівській, 30, відбувся через електронну систему Prozorro.Продажі. Стартова ціна продажу об’єкта становила майже 7 млн грн.

Купити готель «Власта» зголосилися 23 учасники. Переможцем оголошено київську компанію «Магнус Трейдінг Україна», яка запропонувала найвищу ціну – 115 млн грн. Найближчим конкурентом киян була львівська «Компанія Будресурс» із пропозицією 105 млн грн, співвласниками якої в рівних частках є місцеві бізнесмени Юрій і Остап Доскічі та Богдан і Степан Продивуси.

Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» взяло участь в аукціоні із пропозицією 57 млн грн.

За даними YouControl, ТзОВ «Магнус Трейдінг Україна» зареєстроване 3,5 року тому у Києві. Основний вид діяльності – посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Одноосібним власником компанії є киянин, екс-радник голови «Нафтогазу» Олег Діденко. «Магнус Трейдінг Україна» стане офційним власником готелю після укладання договору з ФДМУ та оплати коштів.

Відповідно до умов аукціону, покупець єдиного майнового комплексу зобов’язаний погасити борги готелю у розмірі майже 8 млн грн, а також зберегти колектив працівників протягом шести місяців.

Що відомо про нового власника готелю

49-річний Олег Діденко працював директором ДК «Газ України» (входить у структуру «Нафтогазу»), а також був директором з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання НАК «Нафтогаз України» у 2014-2020рр. Після цього працював радником голови «Нафтогазу».

Його звільнили з НАК «Нафтогаз України» у червні минулого року після скандалу з купівлею автомобіля Bentley Bentayga 2022 року випуску за півмільйона доларів. Олег Діденко купив Bentley у розпал війни, скриставшись безкоштовним розмитненням. При цьому він пояснив, що купив автомобіль на прохання друга.

Готель хотіли викупити для потреб медиків і пацієнтів із різних куточків України

Як відомо, Перше медичне об’єднання Львова заявило, що планує придбати готель «Власта», який виставлено на аукціон Фондом держмайна. Нову будівлю мріяли використовувати для потреб пацієнтів, які прибувають до Львова на реабілітацію та протезування. Виконком ЛМР погодив участь Першого медоб’єднання в аукціоні за готель «Власта», і депутати ЛМР також підтримали ідею викуп готелю «Власта» для потреб медиків та пацієнтів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що фонд держмайна виставив на продаж майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони «Готель «Власта» у Львові.

Готель розташований на вул. Клепарівській, 30 біля стадіону СКА – за 1,7 км від центру Львова. Це 12-поверхова будівля загальною площею понад 8 тис. кв м. Стартова ціна продажу готелю становить майже 7 млн грн. Водночас готель має кредиторську заборгованість у розмірі майже 8 млн грн, зокрема, перед постачальниками, бюджетом, також борг із виплати зарплати працівникам. Станом на кінець жовтня там налічувалося 30 працівників.

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