Депутати ЛМР підтримали ідею викуп готелю «Власта» для медиків

Перше медичне об’єднання Львова від імені Львівської громади візьме участь в аукціоні з викупу приміщення готелю «Власта». За відповідну ухвалу про купівлю готелю для медиків проголосували 47 депутатів Львівської міськради, повідомляє пресслужба ЛМР.

Як наголосив генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук, Перше ТМО, а це три лікарні, за час війни стало головним медзакладом в тилу.

«За минулий рік ми пролікували півмільйона українців, 11 тис. – поранених, 80 тис. – переселенців. Ми лікуємо і дітей, і дорослих. І військових, і цивільних. Ми лікуємо наших українців в Україні. До нас уже телефонують тисячі пацієнтів, які просять про допомогу в реабілітації та протезуванні. Ми можемо їм допомогти, але у нас є велика проблема – їм немає де жити. А реабілітація людей може тривати місяцями. Та ми знайшли вихід з цієї ситуації – хочемо викупити приміщення готелю «Власта» і тимчасово поселяти сюди пацієнтів», – зазначив медоб’єднання Олег Самчук.

Як відомо, виконком ЛМР погодив участь Першого медоб’єднання в аукціоні за готель «Власта».

До цього Перше медичне об’єднання Львова заявило, що планує придбати готель «Власта», який виставлено на аукціон Фондом держмайна. Нову будівлю хочуть використовувати для потреб пацієнтів, які прибувають до Львова на реабілітацію та протезування.

Раніше Львівський портал повідомляв, що фонд держмайна виставив на продаж майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони «Готель «Власта» у Львові.

Готель розташований на вул. Клепарівській, 30 біля стадіону СКА – за 1,7 км від центру Львова. Це 12-поверхова будівля загальною площею понад 8 тис. кв м. Стартова ціна продажу готелю становить майже 7 млн грн. Водночас готель має кредиторську заборгованість у розмірі майже 8 млн грн, зокрема, перед постачальниками, бюджетом, також борг із виплати зарплати працівникам. Станом на кінець жовтня там налічувалося 30 працівників.

Аукціон заплановано на електронному майданчику «Prozorro.Продажі» на 23 січня.

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