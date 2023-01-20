Виконком погодив участь Першого медоб'єднання в аукціоні за готель «Власта»

Перше медичне об’єднання Львова від імені Львівської громади візьме участь в аукціоні з викупу приміщення готелю «Власта». Таке рішення прийняв виконком Львівської міськради 20 січня. Також міський голова Львова скликає позачергову сесію, аби прийняти всі необхідні для цього рішення. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, рішення виконкому дозволяє Першому медичному об’єднанню сплати реєстраційний та гарантійний внески та подати заявку на участь в аукціоні. Також мер Львова оголосив про позачергове пленарне засідання цієї неділі, 22 січня, щоб прийняти всі необхідні рішення.

«Ця процедура отримала схвалення комісії законності, бюджету і комісії медицини та соціальної політики. Тобто було рекомендовано погодити участь і розглянути це питання», – додала директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

Нагадаємо, Перше медичне об’єднання Львова планує придбати готель «Власта», який виставлено на аукціон Фондом держмайна. Нову будівлю хочуть використовувати для потреб пацієнтів, які прибувають до Львова на реабілітацію та протезування.

Раніше Львівський портал повідомляв, що фонд держмайна виставив на продаж майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони «Готель «Власта» у Львові.

Готель розташований на вул. Клепарівській, 30 біля стадіону СКА – за 1,7 км від центру Львова. Це 12-поверхова будівля загальною площею понад 8 тис. кв м. Стартова ціна продажу готелю становить майже 7 млн грн. Водночас готель має кредиторську заборгованість у розмірі майже 8 млн грн, зокрема, перед постачальниками, бюджетом, також борг із виплати зарплати працівникам. Станом на кінець жовтня там налічувалося 30 працівників.

Аукціон заплановано на електронному майданчику «Prozorro.Продажі» на 23 січня.

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