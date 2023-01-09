Фонд держмайна виставив на продаж готель «Власта» у Львові

Фонд держмайна виставив на продаж готель «Власта», що на вул. Клепарівській у Львові. Готель належить Міністерству оборони. Про намір його продати міністерство оголосило ще влітку 2021 року, повідомляє Zaxid.net.

Стартова ціна готелю всього 7 млн грн.

«Готель «Власта» розташований на вул. Клепарівській, 30 біля стадіону СКА – за 1,7 км від центру Львова. Це 12-поверхова будівля загальною площею понад 8 тис. кв м. Стартова ціна продажу готелю становить майже 7 млн грн. Аукціон відбудеться на електронному майданчику «Prozorro.Продажі» 23 січня», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається в інформаційному повідомленні ФДМУ, готель має кредиторську заборгованість у розмірі майже 8 млн грн, зокрема, перед постачальниками, бюджетом, також борг із виплати зарплати працівникам. Станом на кінець жовтня там налічувалося 30 працівників.

Відповідно до умов аукціону, покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони «Готель «Власта» зобов’язаний виплатити заборговану зарплату та покрити борги перед бюджетом, а також зберегти колектив працівників протягом шести місяців.

Двозірковий готель «Власта» зведений у 1976 році, до початку 1990-х готель мав назву «Росія». Власне готель займає дев’ять поверхів, решту використовували під гуртожитки військовослужбовців. Кожен номер має власний санвузол та балкон. Також у будівлі є два бари, ресторан, перукарня, пральня та конференц-зал.

Фото: Lviv.virtual

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