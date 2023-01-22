Спікер Держдуми РФ погрожує НАТО ядерною зброєю

Спікер Держдуми терористичної країни Росії В’ячеслав Володін погрожує країнам НАТО ядерною зброєю і «катастрофою, яка знищить їх» через поставки озброєння Україні, яка намагається вибити рашистів із окупованих територій.

В’ячеслав Володін спекулює, що постачання наступального озброєння Україні призведе до глобальної катастрофи.

«Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використано для ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як вони загрожують, це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї», – заявив рашист.

Він апелює, до члени Конгресу США, депутатів Бундестагу, Національних зборів Франції та інших європейських парламентів, що вони несуть відповідальність перед людством, в той час ні слова не згадує, що РФ несе пряму відповідальність за повномаштавне вторгнення і окупацію частини території Незалежної України.

Володін також бреше, що РФ веде удари виключно по військовим об’єктам та обєктам критичної інфраструктури України та погрожує державам, які підтримують Україну ядерною зброєю.

«Своїми рішеннями Вашингтон і Брюссель ведуть світ до страшної війни: до зовсім інших бойових дій, ніж сьогодні… Враховуючи технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які приймають такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни. Аргументи, що країни раніше не використовували ядерної зброї не діють. Тому що ці держави не стикалися із ситуацією, коли існувала загроза безпеці їхніх громадян та територіальній цілісності РФ», – погрожує рашист В’ячеслав Володін.

Нагадаємо, що в ніч на 24 лютого саме Росія розпочала повномаштабне вторгнення в Україну.

станом на 10 січня, за даними правоохоронців, щонайменше 3 126 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 337 з них зруйновані повністю. Під прицілом рашистів також лікарні і будинки мирного населення України.

Як відомо, лише 14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. Того дня російська ракета зруйнувала 72 квартири та ще понад 230 – пошкодила. На місці події загинуло щонайменше 46 людей.

Від початку російського вторгнення в Україну було замордовано чи вбито декілька тисяч цивільних. Лише офіційні дані ООН на кінець грудня підтверджують факт знищення майже 7000 мирних українців. Наразі неможливо встановити кількість жертв на тимчасово окупованих територіях та в зонах активних бойових дій, зокрема жертв півмільйонного Маріуполя – міста, яке було фактично повністю розбомблене рашистами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.