В Україні побільшало поранених дітей

Станом на ранок вівторка, 10 січня, російські військові вбили 453 дитини в Україні, ще щонайменше 879 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Херсонській – 83, Запорізькій – 81, Дніпропетровській – 40.

9 січня внаслідок ракетного обстрілу ворогом селища Шевченкове Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.

9 січня через ракетний обстріл окупантами міста Очакова Миколаївської області поранено 2-річного хлопчика.

За даними правоохоронців, щонайменше 3 126 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 337 з них зруйновані повністю.