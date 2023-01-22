Новий міністр оборони Німеччини планує приїхати в Україну

Новий міністр оборони Німеччини планує візит до України, можливо протягом наступного місяця. Про це Боріс Пісторіус сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag, пише Європейська правда.

На запитання про те, куди він планує свою першу поїздку у ролі міністра оборони, Пісторіус сказав, що остаточно ще нічого не визначено. «Втім, вже точно можна сказати, що я невдовзі поїду в Україну, можливо навіть у наступні чотири тижні», – сказав він.

Боріс Пісторіус додав, що у п’ятницю на зустрічі формату «Рамштайн» особисто познайомився з українським колегою Олексієм Резніковим, мав з ним детальну розмову і описує його, як «дуже відкриту людину, яка точно знає, що їй потрібно».

На питання про перспективи надання Україні танків Leopard 2 міністр відповів, що «тісно обговорює» це з союзниками, зокрема США, щоб «добре підготуватися до можливих рішень», та нагадав, що він доручив перевірити наявні танки.

Як повідомлялося, після зустрічі формату «Рамштайн» Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2, але він доручив підготуватися своєму міністерству до «дня, який, можливо, настане».

Частина німецьких політиків після цього закликали уряд принаймні надати дозвіл на передачу Україні «Леопардів» іншим країнам, які вже готові це зробити, а у Берліні відбувся мітинг за надання танків Україні.

У розпорядження ЗМІ потрапила інформація про те, що у Міноборони Німеччини за попередньої міністерки буцімто спеціально не поспішали проводити інвентаризацію наявних Leopard 2, щоб це не розцінили як ознаку готовності передати їх Україні.

Водночас, також журналісти отримали складений нібито ще пів року тому список танків Бундесверу, на підставі якого відомство могло би вирішити, які машини можна віддати Україні.

Як повідомляв Львівський портал, на засіданні «Рамштайн-8» 20 січня міністри оборони пів сотні країн світу не зуміли домовитися щодо постачання Україні танків Leopard. Втім глава оборонного відомства Німеччини заявив, що консенсус таки буде досягнуто, але не став прогнозувати коли.

Що цьому передувало?

Україна готується до ймовірного нового наступу Росії, тому потребує більше зброї, зокрема й танків для свого майбутнього контрнаступу. 11 січня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу ЗСУ роти танків Leopard 2 але у складі міжнародної коаліції.

Оскільки танки Leopard 2 виробляє Німеччина, то жодна з країн, яка має цю техніку, не може передати її Україні без дозволу Німеччини. ФРН наразі не готова ні сама дати ці танки українським військовим, ні дати дозвіл іншим державам.

ЗМІ стверджували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом США Джо Байденом заявив про передачу ЗСУ Leopard 2 після того, як США нададуть свої танки Abrams, які є досить складними в керуванні, обслуговуванні й ремонті. Офіційно Німеччина цієї умови не підтвердила.

Наразі про надання Україні роти танків Challenger 2 офіційно заявила Велика Британія.

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