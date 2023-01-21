Німецькі політики критикують зволікання з танками для України

Німецькі політики критикують зволікання керівництва країни щодо надання Україні танків Leopard 2 і наголошують, що ФРН має бодай дозволити зробити це іншим державам. Про це пише Європейська правда з посиланням на DW.

«Історія дивиться на нас, і Німеччина, на жаль, зазнала поразки. Принаймні, було б правильно дати дозвіл нашим партнерам», – сказала голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, маючи на увазі бажання таких країн як Польща постачати танки Leopard в Україну.

Штрак-Ціммерманн, яка входить до коаліційної партії «Вільні демократи», зазначила, що комунікація канцлера Олафа Шольца щодо постачання танків була «катастрофою».

З одного боку, Німеччина масово підтримує Україну, але відсутність рішення про постачання бойових танків створює інше враження, додала вона. Політикиня сказала, що президент Росії Владімір Путін, ймовірно, посміявся б над нерішучістю Німеччини.

Родеріх Кізеветтер, експерт із закордонних справ правоцентристської Християнсько-демократичної партії, заявив про серйозну зовнішньополітичну шкоду для Німеччини через відсутність рішення.

«Німеччина зробила ведмежу послугу Україні та своєму майбутньому становищу», – сказав він.

Кізеветтер сказав, що був вражений тим, що Берлін лише щойно наказав провести інвентаризацію танків у Бундесвері, заявивши, що робити це через рік після початку війни Росії в Україні було «соромно і страшно».

Робін Вагенер, політик Партії зелених і голова німецько-української парламентської групи, погодився, що інвентаризація танків була «запізнілою», але «правильним кроком».

Рольф Мютценіх, лідер парламентської фракції соціал-демократів, заявив, що необхідно діяти в унісон зі США.

«Важливо, щоб ми завжди робили важливі кроки разом. “Разом” означає, перш за все, разом зі Сполученими Штатами», – сказав він.

Як повідомляв Львівський портал, на засіданні «Рамштайн-8» 20 січня міністри оборони пів сотні країн світу не зуміли домовитися щодо постачання Україні танків Leopard. Втім глава оборонного відомства Німеччини заявив, що консенсус таки буде досягнуто, але не став прогнозувати коли.

Що цьому передувало?

Україна готується до ймовірного нового наступу Росії, тому потребує більше зброї, зокрема й танків для свого майбутнього контрнаступу. 11 січня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу ЗСУ роти танків Leopard 2 але у складі міжнародної коаліції.

Оскільки танки Leopard 2 виробляє Німеччина, то жодна з країн, яка має цю техніку, не може передати її Україні без дозволу Німеччини. ФРН наразі не готова ні сама дати ці танки українським військовим, ні дати дозвіл іншим державам.

ЗМІ стверджували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом США Джо Байденом заявив про передачу ЗСУ Leopard 2 після того, як США нададуть свої танки Abrams, які є досить складними в керуванні, обслуговуванні й ремонті. Офіційно Німеччина цієї умови не підтвердила.

Наразі про надання Україні роти танків Challenger 2 офіційно заявила Велика Британія.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.