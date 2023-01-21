Екіпаж вертольота, який розбився у Броварах, провели в останню путь

У суботу, 21 січня, у Ніжині попрощались із членами екіпажу гелікоптера, який розбився разом із керівництвом МВС у Броварах. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

В авіакатастрофі загинув весь екіпаж гвинтокрила – троє людей з авіаескадрильї спецпризначення: командир борта Олександр Василенко, пілот зі Львівщини Костянтин Коваленко та бортовий механік Іван Касьянов.

Прощальна церемонія пройшла у спеціальному авіаційному загоні ДСНС у Ніжині. Віддати останню шану загиблим прийшли представники МВС, ДСНС, місцевої влади, особовий склад авіаційного загону, колеги, рідні та близькі.

«Непоправна втрата для всієї країни. Страшна трагедія забрала життя справжніх патріотів, друзів, колег», – зауважують у ДСНС.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС, на борту якого було 9 людей: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар Юрій Лубкович та ще двоє посадовців МВС. Ніхто з них не вижив.

Того ранку гвинтокрил упав біля дитсадка і житлового будинку. Загалом внаслідок катастрофи загинули 14 людей, в тому числі одна дитина.

СБУ розглядає три версії авіакатастрофи у Броварах, серед них є й умисне знищення вертольота. Причину падіння судна встановлює спеціальна комісія.

Із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС і посадовцями міністерства в Києві попрощались також 21 січня. На похорон прийшло все керівництво держави.

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Фото: ДСНС