СБУ висунула кілька версій авіакатастрофи у Броварах

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом падіння гелікоптера у Броварах, правоохоронці розглядають три версії. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ.

Слідчі розпочали досудове розслідування авіакатастрофи у Броварах, у його межах розглядають такі причини падіння вертольота ДСНС:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Наразі триває комплекс слідчо-оперативних заходів задля встановлення всіх причинно-наслідкових зв’язків і деталей трагедії.

За попередньою інформацією СБУ, внаслідок загинуло щонайменше 16 осіб, в тому числі три дитини.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС. На борту було 9 осіб, серед них – глава МВС України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Ніхто з них не вижив.

Гвинтокрил упав біля дитсадка і житлового будинку. Спочатку було відомо про загибель 15 людей, в тому числі трьох дітей. Згодом їхня кількість зросла до 16 осіб. Ще 29 осіб поранено.

На місцях працюють рятувальники, які розбирають завали, медики та правоохоронці. Причину падіння вертольота наразі встановлюють. На думку речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, про причину катастрофи можна буде говорити лише через кілька тижнів.

Зі свого боку у ДСНС розповіли, що у Броварах розбився вертоліт ЕС-225 із бортовим номером 54. Його екіпаж пройшов необхідну підготовку, в тому числі до польотів при складних умовах.

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Саме цей гелікоптер Super Puma виробництва компанії Airbus Україна отримала від Франції наприкінці 2020 року у межах створення системи авіаційної безпеки МВС. Відомо, що було поставлено 5 гвинтокрилів цього типу.

Незважаючи на трагедію, всі структури, підпорядковані МВС України, працюють у штатному режимі. Втім радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошує, що Росія скористається цією авіакатастрофою і спробує проштовхувати в українське суспільство думку, що правоохоронна система тепер розбалансована і не працює. Таким чином РФ захоче посіяти паніку й страх.

Тому українців закликають не піддаватись на можливі маніпуляції та інформаційно-психологічні атаки ворога, довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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