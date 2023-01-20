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В авіакатастрофі у Броварах загинув пілот зі Львівщини

Наталя Дуляба

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На борту гвинтокрила, який із керівництвом МВС України розбився у Броварах 18 січня, був пілот зі Львівщини Костянтин Коваленко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Новокалинівської міської ради.

Костянтин Коваленко був пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах. Мешкав у Новому Калинові, що поблизу Самбора.

«Глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині загиблого з приводу трагічної загибелі мешканця міста Новий Калинів Костянтина Коваленка. Нехай добрий, світлий спомин про покійного назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, усіх, хто знав його, любив та шанував», – відзначили у мерії.

Зауважимо, того дня на борту вертольота разом із Костянтином Коваленком були також його колеги з авіаескадрильї спецпризначення: командир повітряного судна Олександр Василенко та бортовий механік Іван Касьянов. Всі троє загинули.

За даними МВС, прощання з ними відбудеться в суботу, 21 січня, о 13:00 год. у Ніжині (вертолітний майданчик №4 аеродрому).

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС, на борту якого було 9 людей, в тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар Юрій Лубкович та ще двоє посадовців МВС. Ніхто з них не вижив.

Гвинтокрил упав біля дитсадка і житлового будинку. Загалом внаслідок катастрофи загинули 14 людей, в тому числі одна дитина.

СБУ розглядає три версії авіакатастрофи у Броварах, серед них є й умисне знищення вертольота. Причину падіння судна встановлює спеціальна комісія.

Зі свого боку у ДСНС кажуть, що у Броварах розбився вертоліт ЕС-225 Super Puma із бортовим номером 54. Його екіпаж пройшов необхідну підготовку, в тому числі до польотів при складних умовах.

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