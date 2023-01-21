Білорусь знову продовжила свої військові навчання

Республіка Білорусь продовжила термін проведення навчань своєї армії до 30 січня. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 січня.

«Аби підтримувати армію у готовності до застосування, вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності ЗС Білорусі. Цього разу – до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів», – вказано у повідомленні.

В Генштабі додають, що Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань, на території країни триває підготовка російських підрозділів.

У Білорусь переміщуються підрозділи територіальних військ, але наступальних угруповань ворога наразі не виявлено.

Нагадаємо, 16 січня в Білорусі поблизу українського кордону розпочалось спільні з росіянами військові авіанавчання. В українському Генштабі тоді казали, що, прикриваючись цим, ворог посилив свою авіацію. Станом на 21 січня на фронті російські окупанти нарощують інтенсивність застосування своєї авіації.

Напередодні цих навчань у Білорусі командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв говорив, що безпосередньої загрози вторгнення ворожих військ із боку Білорусі немає. Однак українські військові готуються до розвитку будь-яких подій і почали посилювати оборонні можливості на півночі країни

Росія тривалий час перекидає свої війська на територію Білорусі, туди регулярно прибувають ешелони з технікою. Незважаючи на це, у британській розвідці кажуть, що Білорусь не несе реальної загрози для України.

У Пентагоні стверджують, що не бачать ознак того, що Білорусь збирається вступити у війну проти України, а обмежиться лише спільними навчаннями з Росією.

У Генштабі ЗСУ відзначають, що техніка, яку РФ перекидає до Білорусі, є застарілою.

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