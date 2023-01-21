Окупанти стали частіше залучати авіацію, – зведення Генштабу

На 332 добу російські окупанти не відмовляються від намірів повної окупації Донецької області. Вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку, продовжують спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках ворог веде оборону. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 січня.

Протягом доби рашисти здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів та атак дронами-камікадзе зберігається по всій Україні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань, на території країни триває підготовка російських підрозділів.

До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. Аби підтримувати армію у готовності до застосування, вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності ЗС Білорусі. Цього разу – до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку агресор обстріляв Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь загарбників потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Веселе Запорізької області та Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон.

«Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії під виглядом виконання “програми економії електроенергії”, так звана “влада” здійснює примусові заходи щодо підписання “акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина”», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога, ще два – по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників.

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