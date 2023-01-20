США визнають ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією

Наступного тижня Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії «Вагнер», яка допомагає російським військовим у війні в Україні. Про це заявив заявив високопоставлений представник адміністрації США, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Чиновник заявив, що Міністерство фінансів США визначить «Вагнер» як транснаціональну злочинну організацію.

«У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти “Вагнер” і мережі її підтримки на кількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить “Вагнер”, в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність», – заявив чиновник.

Оголошення «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією згідно з указом президента США заморожує будь-які американські активи цієї ПВК і забороняє американцям надавати кошти, товари або послуги цій групі.

«Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки “Вагнеру”, з наступним меседжем: “Вагнер” – це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства і порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викрити та переслідувати тих, хто допомагає “Вагнеру”», – заявив чиновник.

Минулого місяця Білий дім заявив, що група «Вагнера» прийняла партію зброї з Північної Кореї для підтримки російських військ в Україні, що свідчить про посилення ролі групи в цьому конфлікті.

Як повідомляв Львівський портал, ПВК «Вагнер» є однією з найбільших російських приватних військових компаній. Її засновником вважають наближеного до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина.

Після повномасштабного нападу РФ «вагнерівці» активно воюють, зокрема, на Донбасі. Саме ці найманці штурмують Бахмут і Соледар, застосовуючи тактику «гарматного м’яса».

Нещодавно в Офісі президента заявили, що українські військові ліквідували вже 77% колишніх в’язнів, які воюють у складі ПВК «Вагнер». Для війни в Україні за «спрощеною процедурою» сюди набрали більше 38 тисяч тюремників.

Зі свого боку британська розвідка стверджує, що приватна військова компанія «Вагнер» має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, які воюють в Україні.

В українські розвідці допускають, що новопризначений командувач об’єднаного угруповання військ РФ в Україні Валерій Герасимов спробує нейтралізувати засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, поки той намагається пробитися в оточення Путіна.

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