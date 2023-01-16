ЗСУ ліквідували 77% колишніх увʼязнених з «Вагнера». – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українські військові ліквідували вже 77% колишніх увʼязнених, які долучилися до ПВК «Вагнер». Про це він написав у Twitter.

Так, за даними Подоляка, «Вагнер» набрали 38 244 найманців серед ув’язнених, використавши «спрощену процедуру».

«ЗСУ “зняли з обліку” (вбиті, поранені, зниклі безвісти та полонені) 29 543 [найманців з колишніх увʼязнених]. “Могилізація” російських “зеків” на зараз — 77%», — зазначив Подоляк.