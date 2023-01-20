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Британська розвідка нарахувала 50 тисяч «вагнерівців» в Україні

Ольга Денисяка

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Британська розвідка стверджує, що приватна військова компанія «Вагнер» має у підпорядкуванні до 50 тисяч задіяних у війні в Україні бойовиків. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

27 грудня в Єдиному державному реєстрі РФ було зазначено, що підставне воєнізоване угруповання «Вагнера» офіційно зареєструвалося як юридична особа. Група заявила про свою основну діяльність як «консультування з питань управління»; про бойові заслуги не згадувалося.

У розвідці кажуть, що поки не ясно, якою мірою організація «Центр ПВК Вагнера» буде використовуватися для управління воєнізованою діяльністю «Вагнера». Приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, незважаючи на тривалу дискусію щодо реформування законодавства.

Власник «Вагнера» Євген Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через завищені державні контракти, укладені з іншими його компаніями.

«Зараз «Вагнер» командує до 50 000 бійців в Україні і став ключовим компонентом кампанії в Україні. Реєстрація, ймовірно, має на меті максимізувати комерційну вигоду Пригожина та ще більше легітимізувати все більш резонансну організацію», – йдеться в повідомленні.

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