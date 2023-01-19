Новопризначений командувач РФ Герасимов спробує нейтралізувати засновника ПВК «Вагнер», – розвідка

Представник ГУР Україна Андрій Черняк зазначив, що новопризначений командувач об’єднаного угруповання військ РФ в Україні Валерій Герасимов спробує нейтралізувати засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, поки той намагається пробитися в оточення Путіна. Про це пише Українська правда.

«Їх (вагнерівців – ред.) женуть у наступ по трупах за повної підтримки Збройних сил РФ. А тепер Герасимов навряд чи надаватиме йому таку підтримку, бо йому потрібні свої здобутки і перемоги, і він робитиме все, щоб нейтралізувати Пригожина», – зазначив представник розвідки.

За його словами, так, якщо буде якісь успіх Росії, то він буде належати міністру оборони РФ Сергію Шойгу та новопризначеному командувачу Валерію Герасимову, а не «вагнерівцям» та Пригожину зокрема.

Черняк додав, що наразі у Кремлі триває боротьба за владу та «місце біля Путіна» і Пригожин прикладає усі свої зусилля, щоб потрапити на «головні позиції» в оточенні президента РФ.

«Це кроки для його виживання – посилення позицій, а потім зайняття високих посад», – пояснив він.

При цьому Пригожин намагається показати себе «переможцем», а керівництво російського Міноборони і Генштабу РФ робить відчайдушні спроби підвищити власні рейтинги.

Як писав Львівський портал, 11 січня стало відомо, що Сєргея Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні. Натомість цей пост обійняв начальник Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер став його заступником.

У російському Міноборони назвали цю ротацію «підвищенням рівня керівництва спецоперацією» і пов’язали її з «розширенням масштабу задач до виконання» та «необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ».

Коментуючи таке кадрове рішення, у британській розвідці зауважили, що воно демонструє труднощі, які виникли в Росії в Україні.