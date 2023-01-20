Глава Євроради: Україна – це ЄС, і ми будемо разом

Глава Євроради Шарль Мішель виступив у Верховній Раді, де також були присутні керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, за словами Железняка, Шарль Мішель висловив упевненість, що Україна переможе у війні через свій дух і ЄС буде її підтримувати.

«Україна – це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом… Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо… Не може бути вільної Європи без вільної України», – наголосив він.

Також Мішель розповів про свою поїздку до Бородянки і враження від побаченого.

Нагадаємо, 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує до кінця 2022 року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

При цьому Україна має амбітну мету – стати повноправним членом Європейського Союзу вона хоче через два роки, тобто до 2025 року.

Водночас представниця Єврокомісії пояснювала, що переговори про вступ до ЄС де-факто є не перемовинами, а процесом адаптації країни-кандидата до європейських правил, у якому кожен крок на наступний етап потребує згоди усіх країн-членів. Сам процес вона описує як «марафон з великою кількістю блокпостів», відтак застерігала українців від очікувань, що усе може відбуватися швидко.

Згодом заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що Україна не може стати членом ЄС, доки триває війна, а на її території залишаються російські військові.

Натомість прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді розраховують закрити усі глави переговорів про вступ та підписати угоду про членство України в ЄС у перспективі двох років.

За останніми соцопитуваннями, проведеними у жовтні, вступ України до Євросоюзу підтримують 86% громадян.