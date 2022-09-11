Україна планує максимум за два роки стати членом ЄС, – Шмигаль

Україна має амбіцію до кінця цього року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС. Про це зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, що відбулася в Києві 9-10 вересня, передає Урядовий портал.

«Будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету –бути повноцінною частиною Європейського Союзу», – сказав очільник уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна відстояла свій цивілізаційний вибір, і буде продовжувати рух на Захід.

«Основний висновок після двохсот днів цієї кривавої війни – Україна перемогла стратегічно. Ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. росія стратегічно програла. Вони залишились у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які ми очевидно не дамо їм зреалізувати», – відзначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв Львівський портал, Європейська Рада офіційно надала Україні статус кандидата в члени Євросоюзу. Відповідне рішення 23 червня ухвалили лідери ЄС на саміті у Брюсселі.

Зазначимо, що рішення Європейська Рада приймала, базуючись на висновку Єврокомісії, який теж був позитивний. Його оприлюднили 17 червня.

Додамо, що за останніми соцопитуваннями, проведеними у червні, вступ України в ЄС підтримують 87% українців. Водночас більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну його членом.

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