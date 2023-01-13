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Уряд сподівається на вступ України в ЄС «менш ніж за два роки»

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді розраховують закрити усі глави переговорів про вступ та підписати угоду про членство України в ЄС у перспективі двох років. Як повідомляє Європейська правда, про це він сказав у промові на засіданні уряду.

Денис Шмигаль зазначив, що є чітке розуміння, що саме і в якій послідовності слід зробити для того, щоб Україна змогла швидко вступити в ЄС.

«Зараз ми завершуємо виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять нам запустити наступні кроки для інтеграції. Також ми маємо проаналізувати відповідність нашого законодавства законодавству Євросоюзу, щоб чітко розуміти обсяг робіт, які потрібно виконати», – зазначив він.

Паралельно з цим будуть готуватися до переговорів про вступ – формувати переговорну позицію України, оцінку впливу на сфери економіки, готувати команди перемовників.

«Далі нас очікує шлях переговорів, який має увінчатися підписанням Угоди про вступ України до ЄС. Ми розраховуємо пройти цей шлях менше ніж за два роки, і тоді Україна стане повноправним членом ЄС», – заявив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що ближчими тижнями до України приїде велика делегація Єврокомісії – президентка Урсула фон дер Ляєн та більше 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій. 

«Це буде не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України», – додав прем’єр.

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