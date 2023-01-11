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Україна не стане членом ЄС, доки триває війна, – Єврокомісія

Анастасія Диняк

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Заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що Україна не може стати членом ЄС, доки триває війна, а на її території залишаються російські військові. Про це пише DW.

Так, Тіммерманс зазначив, що для отримання статусу члену ЄС Україна має вийти з війни з перемогою, суверенною та незалежною, щоб потім самостійно «зробити цей вибір».

«І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну в досягненні цієї мети», – зазначив він.

Заступник наголосив, що Україна не може стати членом ЄС, якщо на її території перебуватимуть російські військові.

Нагадаємо, 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує до кінця 2022 року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

При цьому Україна має амбітну мету – стати повноправним членом Європейського Союзу вона хоче через два роки, тобто до 2025 року.

Водночас представниця Єврокомісії пояснювала, що переговори про вступ до ЄС де-факто є не перемовинами, а процесом адаптації країни-кандидата до європейських правил, у якому кожен крок на наступний етап потребує згоди усіх країн-членів. Сам процес вона описує як «марафон з великою кількістю блокпостів», відтак застерігала українців від очікувань, що усе може відбуватися швидко.

За останніми соцопитуваннями, проведеними у жовтні, вступ України до Євросоюзу підтримують 86% громадян.

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