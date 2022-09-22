Якими будуть переговори про вступ України до Євросоюзу

Так звані переговори про вступ до ЄС де-факто є не перемовинами, а процесом адаптації країни-кандидата до європейських правил, у якому кожен крок на наступний етап потребує згоди усіх країн-членів. Про це в інтерв’ю Європейській правді розповіла заступниця гендиректора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів про розширення ЄК Катаріна Матернова.

Процес перемовин про членство посадовиця описує як «марафон з великою кількістю блокпостів», застерігаючи від очікувань, що усе може відбуватися швидко.

«Їх називають переговорами, але це насправді не переговори. Це процес запровадження в Україні європейських норм, правил, директив і регуляцій, їхнє перенесення в систему українського законодавства…Кожен подальший крок у цьому процесі, у процесі розширення ЄС, вимагає одностайної згоди усіх держав-членів. І таких кроків у цьому процесі є багато. Тому це, на превеликий жаль, не є спринтом. Це марафон з великою кількістю блокпостів на цій дорозі. І буде багато перепон на шляху, які вам доведеться розчищати», – пояснила Матернова.

Вона також зауважила, що виконання тих семи рекомендацій, які Київ отримав разом зі статусом кандидата, не означає автоматичний початок перемовин – Україні потрібно буде попрацювати над побудовою консенсусу всередині ЄС для запуску переговорів.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як повідомляв Львівський портал, 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує до кінця 2022 року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

При цьому Україна має амбітну мету – стати повноправним членом Європейського Союзу вона хоче через два роки, тобто до 2025 року.

За останніми соцопитуваннями, проведеними у серпні, вступ України до Євросоюзу підтримують 92% громадян.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.