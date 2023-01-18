Кількість жертв у багатоповерхівці в Дніпрі може перевищувати 50 осіб, – мер

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що унаслідок російського удару по багатоповерхівці, ймовірно, загинули більше 50 мешканців, від багатьох тіл залишилися лише фрагменти. Про це пише hromadske.

Так, за даними Філатова, рятувальники розібрали майже всі завали, однак наразі пиляють плити, які нависають в сусідніх під’їздах.

«За попередніми оцінками, жертв буде понад 50, це сто відсотків», – зазначив мер.

Рятувальну операцію планують припинити, тому що «шанси знайти кого-небудь, на жаль, рухаються до нуля».

«Від деяких тіл залишилися просто фрагменти. Близько 20 людей вважаються зниклими безвісти… Мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди в прямому розумінні слова випарувалися», – додав міський голова.

Він також зазначив, що із 45 загиблих понад 20 тіл неможливо ідентифікувати — потрібна ДНК-експертиза.

Нагадаємо, 14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах зазначили, що по будинку росіяни вдарили «убивцею авіаносців».

О 3:00 год. 17 січня пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі було завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей; загинуло 44 особи, з них 5 дітей; травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку. Британські розвідники заявили, що, ймовірно, Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі великою протикорабельною ракетою.

За даними президента Володимира Зеленського, російська ракета зруйнувала 72 квартири та ще понад 230 – пошкодила.