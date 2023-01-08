Рівень споживання електроенергії зростає: можливі аварійні відключення

В «Укренерго» попередили про можливість застосування аварійних відключень світла, адже рівень споживання електроенергії, зокрема, через морозну погоду. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються», – йдеться у повідомленні.

Також в «Укренерго» додали, що разом з виробниками електроенергії та операторами систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

У держкомпанії вкотре закликали українців розумно споживати електроенергію:

не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває; не залишайте техніку в «Режимі сну»; не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади; після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю; вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

Нагадаємо, 8 січня у Львові та області не планують застосовувати графіки погодинних відключень, якщо ліміт споживання електроенергії не буле перевищено.

Раніше через суттєве потепління вдалося зекономити електроенергію, тому на Львівщині не було знеструмлень від 31 грудня до 4 січня включно. 5 січня область вже перевищила ліміти споживання, тому енергетики почали потроху знову вимикати світло.

Водночас із 6 січня в Україні прогнозують різке похолодання, тому споживання знову виросте, що знову поверне триваліші знеструмлення.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці мають бути готовими до аварійних відключень електроенергії через суттєве похолодання та можливість нової російської атаки.