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Львівщина перевищила ліміти споживання електроенергії

Анастасія Диняк

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Через перевищення ліміту споживання електроенергії на Львівщині застосували погодинні відключення. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, за даними Козицького, станом на 5 січня на 9:47 год. без електроенергії 217 населених пунктів повністю та 106 частково.

Він закликав усіх, у кого є електроенергія, використовувати її раціонально та економно.

Зауважимо, економія електроенергії залежить не лише від ситуації в енергосистемі загалом, а й безпосередньо від кожного мешканця. Для цього дотримуйтесь таких простих правил енергоощадності:

  1. не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває;
  2. не залишайте техніку в «Режимі сну»;
  3. не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади;
  4. після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю;
  5. вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 3 січня в Україні знизилось споживання електроенергії завдяки теплій погоді та роботі сонячних електропідстанцій.

Але з вечора прогнозували поступовий ріст споживання, тому в регіонах на другу половину доби застосували ліміти, аби забезпечити баланс в енергосистемі. На Львівщині попередили, що знеструмлення повернуть після 14:00 год. 3 січня.

Додамо, що з 6 січня в Україні прогнозують різке похолодання, тому споживання знову виросте, а це призведе знову до триваліших знеструмлень.

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