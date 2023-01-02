В Україні прогнозують різке похолодання

З 6 січня по всій території України прогнозують різке зниження температури та опади. На Львівщині очікують до п’яти градусів морозу. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, 6 січня вночі температура в Україні опуститься до 2-4 градусів нижче нуля, а також очікують невеликий сніг. Вдень температура триматиметься на тому ж рівні, однак без опадів.

На Львівщині вдень термометри показуватимуть 2-4 градуси тепла, а вночі – 0-2 градуси тепла.

7 січня прогнозують суттєве похолодання. Вдень прогнозують сніг у всіх областях, а температура опуститься до 6-8 градусів нижче нуля. Вночі очікують 8-10 градусів морозу.

На Львівщині вдень температура повітря буде 1-3 градуси нижче нуля, а вночі очікують 3-5 градусів морозу. Протягом усього дня йтиме сніг.