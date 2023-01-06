ОСТАННІ НОВИНИ

Шмигаль закликав українців бути готовими до аварійних відключень електроенергії

Анастасія Диняк

|

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці мають бути готовими до аварійних відключень електроенергії через суттєве похолодання та можливість нової російської атаки. Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

Так, за даними Шмигаля, лише з початку 2023 року росіяни здійснив дві атаки дронами та пошкодили об’єкти генерації та магістральних мереж. Окрім того, на сході та півдні України тривають обстріли об’єктів енергетики.

Шмигаль додав, що святкові дні та сприятливі погодні умови допомогли знизити споживання та тимчасово відмовитися від відключень світла, однак станом на 5 січня споживання зросло.

«У центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі було запроваджено графіки планових відключень. Від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно зросте споживання і дефіцит в енергосистемі збільшиться», – пояснив він.

Прем’єр додав, що російські військові готові вчергове здійснити масову ракетну атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру України, що може також призвести до аварійних відключень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал