Шмигаль закликав українців бути готовими до аварійних відключень електроенергії

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці мають бути готовими до аварійних відключень електроенергії через суттєве похолодання та можливість нової російської атаки. Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

Так, за даними Шмигаля, лише з початку 2023 року росіяни здійснив дві атаки дронами та пошкодили об’єкти генерації та магістральних мереж. Окрім того, на сході та півдні України тривають обстріли об’єктів енергетики.

Шмигаль додав, що святкові дні та сприятливі погодні умови допомогли знизити споживання та тимчасово відмовитися від відключень світла, однак станом на 5 січня споживання зросло.

«У центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі було запроваджено графіки планових відключень. Від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно зросте споживання і дефіцит в енергосистемі збільшиться», – пояснив він.

Прем’єр додав, що російські військові готові вчергове здійснити масову ракетну атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру України, що може також призвести до аварійних відключень.