У «Львівобленерго» за яких обставин вимикатимуть світло

8 січня у Львові та області не планують застосовувати графіки погодинних відключень, якщо ліміт споживання електроенергії не буле перевищено. Про це повідомили у «Львівобленерго».

«У Львові та області (7 січня) не перевищили ліміт споживання і не впроваджували відключень. Просимо про раціональне використання електроенергії 8 січня, в іншому випадку, за розпорядженням «Укренерго» введуть графік погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.

Мешканців закликають дотримуватись таких правил енергоощадності:

не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває; не залишайте техніку в «Режимі сну»; не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади; після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю; вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

Нагадаємо, через суттєве потепління вдалося зекономити електроенергію, тому на Львівщині не було знеструмлень від 31 грудня до 4 січня включно. 5 січня область вже перевищила ліміти споживання, тому енергетики почали потроху знову вимикати світло.

Водночас із 6 січня в Україні прогнозують різке похолодання, тому споживання знову виросте, що знову поверне триваліші знеструмлення.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці мають бути готовими до аварійних відключень електроенергії через суттєве похолодання та можливість нової російської атаки.