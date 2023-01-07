Львівщина буде зі світлом 7 січня

7 січня у Львові та області не вимикатимуть світло за плановими графіками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

Українців закликали економно використовувати електроенергію, аби святкові вихідні також вдалося провести зі світлом.

Мешканців закликають дотримуватись таких правил енергоощадності:

не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває; не залишайте техніку в «Режимі сну»; не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади; після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю; вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

Нагадаємо, через суттєве потепління вдалося зекономити електроенергію, тому на Львівщині не було знеструмлень від 31 грудня до 4 січня включно. 5 січня область вже перевищила ліміти споживання, тому енергетики почали потроху знову вимикати світло.

Водночас із 6 січня в Україні прогнозують різке похолодання, тому споживання знову виросте, що знову поверне триваліші знеструмлення.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці мають бути готовими до аварійних відключень електроенергії через суттєве похолодання та можливість нової російської атаки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.