Німеччина передасть Україні батарею Patriot

Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні батарею системи протиракетної оборони Patriot. Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца, пише Європейська правда.

«На тлі триваючих ракетних і безпілотних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і далі підтримувати нагальні потреби України в засобах протиповітряної оборони. Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракетних комплексів Patriot. Німеччина долучиться до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну», — йдеться в заяві.

Байден і Шольц висловили вдячність за військову підтримку, що її надають Україні інші союзники та партнери, схвалили координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України, що тривають, і привітали додаткові пожертви систем ППО та бойових машин.

Зауважимо, що наприкінці грудня в уряді Німеччини заявляли, що «принципово не проти» передати Україні системи ППО, але не мають запасних.

Як писав Львівський портал, 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Згодом у Пентагоні заявили, що на підготовку до роботи на ЗРК Patriot українським захисникам потрібно буде кілька місяців. Попередньо відомо, що навчання мають проходити в третій країні.

На початку січня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що процес передачі Україні ЗРК Patriot вже розпочався і ця система почне захищати державу «у максимально стислі терміни».

Довідково: ЗРК Patriot — передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є вкрай ефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Після отримання вона буде найефективнішою далекобійною системою оборони, яку Україна має від союзників із початку війни.

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