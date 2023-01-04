Patriot почне захищати Україну «в максимально стислі терміни», – МЗС

Підготовка до передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot уже розпочалася, й Україна очікує на їх розгортання в максимально стислі терміни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

«Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Ми дуже цінуємо цей крок США. Очікуємо на розгортання Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася», – оголосив він.

Глава української дипломатії додав, що на сьогодні Президент Зеленський та вся дипломатична команда інтенсивно працюють над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки.

Міністр наголосив на відсутності сумнівів, що вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць.

Як повідомлялось, у рамках нового пакету допомоги на 1,85 мільярда доларів Сполучені Штати нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які значно посилять протиповітряну та протиракетну оборону України. Цей комплекс дасть змогу створити ешелоновану систему ППО.

Він здатний уражати повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів. Patriot вважається однією з найкращих систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі.

ЗРК Patriot – передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є вкрай ефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Після отримання вона буде найефективнішою далекобійною системою оборони, яку Україна має від союзників із початку війни.

Як писав Львівський портал, 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Що ще увійде в цю допомогу, читайте тут.

Тепер загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів.

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