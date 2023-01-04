Тарас Козак зустрічається з європейцями і просить про «Мінськ-3», – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готується до загострення ситуації в лютому, а соратник Медведчука екснардеп від Львівщини Тарас Козак, який втік в Росію, проводить зустрічі європейцями і схиляє до підписання нібито мирних угод а-ля «мінськ-3». Про це повідомив Данілов в ефірі телемарафону «Суспільного», пише Українська правда.

«Лютий для них буде вирішальний. Тому що дати для них (важливі – ред.), річниця, тощо. Вони готуються до загострення. Зараз людина на прізвище Козак (соратник Медведчука, нардеп ОПЗЖ, втік в Росію – ред.) активізувався. Проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля «Мінськ-3.

Звичайно, ми на це не підемо. Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання.

У другій половині лютого Мюнхенська безпекова конференція буде відбуватися, 23-24 лютого події в Нью-Йорку. Червоний хрест зараз почав дуже турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян. Багато маркерів, які вказують, що у лютому може бути певне загострення», – повідомив Олексій Данілов.

Данілов переконаний, що мобілізація в Росії буде з великою ймовірністю, але РФ «це не допоможе, хоч для України це і буде певний виклик».

За його словами, Україна готується до будь-якого розвитку подій. Зокрема, 2-3 рази на тиждень відбувається засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Також він прокоментував слова очільника розвідки про український «наступ навесні».

«Ми здійснюємо наступ щодня. Наступи бувають різні. І що мав на увазі Кирило Буданов (сказав про великий наступ навесні – ред.), він як розвідник дав інтригу. Де це буде наступ, в якій точці світу він буде починатися, давайте побачимо. Це буде обов’язково. Це буде цікаво. Наш ворог не буде очікувати. Вони розглядають мапу нашої країни як для наступу на цих терористів. Ми цих щурів будемо ганяти по всій планеті, вони ніде від нас не сховаються», – сказав він.

Данілов впевнений, що Україна буде мати потужну зброю: «Рано чи пізно у нас будуть потужні танки, зовсім інші літаки – і це буде вже найближчим часом».

Як повідомляв Львівський портал,Тарасу Козаку у травні 2021 року оголосили підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Наразі Козак перебуває у міжнародному розшуку.

Мама Тараса Козака Софія Козак та його брат Богдан Козак є власниками готельно-відпочинкового комплексу «Наварія-Нова» біля Львова. Софії Козак також належить кафе «Зустріч» на вулиці Хмельницького у Львові. Вона має частку й у кількох підприємствах, заснованих відомою фірмою «Керамбуд». Це підприємство належить Богданові Козаку та Сергію Медведчуку, братові Віктора Медведчука.

Братам Козака і Медведчука належить ТОВ «Бетонбуд». А крім того, Богдан Козак також є співвласником ринку «Галицьке перехрестя», будівельних компаній «Будімекс» та «Атлантбуд-всесвіт». Йому належить фірма «Зелений Бір», що в Брюховичах біля Львова володіє 5 га землі. Також у родичів Тараса Козака виявили десятки об’єктів нерухомості у Львові.

Спецслужби пов’язують Тараса Козака та дотичних до нього юридичних осіб з вугільними схемами на Донбасі, що сприяють тероризму. Також нардеп пов’язаний з «ЛНР»/«ДНР» через кіпрський офшор із 2014 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.