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У Росії до березня розпочнеться критична ситуація із озброєнням, – Буданов

Андрій Котенський

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У РФ лишилося ракет лише на два масованих удари по Україні. Рашисти вимушені зменшувати кількість ракет, щоб тримати імітацію інтенсивності цих атак. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час телемарафону, повідомляє ГУР.

Кирило Буданов також відзначив, що на одну ракетну атаку Росії потрібно працювати 1,5-2 місяці. І вже до березня на РФ буде критична ситуація з озброєнням.

Водночас за даними розвідки виробництво білоруських соратників Кремля не здатне забезпечити Росію озброєнням.

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