Ракетний терор Росії не пробачить ніхто, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракетна атака, скоєна 31 грудня по Україні, ще раз продемонструвала РФ як країну-терориста, а Владіміра Путіна – як диктатора, який заради вічного правління буде руйнувати майбутнє самих же росіян. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, не отримають помилування. М’яко кажучи. Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день саме проти народу. Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити», – сказав глава держави.

За його словами, внаслідок ракетного удару є загиблі. На місцях влучань працюють всі служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

Завдяки успішній роботі української ППО вдалося збити більшість ракет, а це – врятовані життя. Водночас президент підкреслив, що ця атака РФ є черговим доказом того, що підтримку України треба збільшувати.

Окремо Володимир Зеленський звернувся до росіян, для цього він перейшов на російську: «Вся ця війна, яку Росія веде нібито з НАТО, як вам брешуть пропагандисти, насправді не з НАТО. Вона не за щось там історичне, а за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалась при владі. А що залишиться у вас, громадяни Росії, цю людину не хвилює. Ваш лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він йде попереду. Але він якраз ховається за армією, за ракетами, за стінами своїх резиденцій і палаців. Він ховається за вами і спалює вашу ж країну, вашу ж майбутнє. Терор вам ніхто не пробачить ні у світі, ні в Україні. Та й ви самі не пробачите йому все те, що він зруйнує, всіх, кого він вб’є».

Наостанок Володимир Зеленський подякував всім військовим, які зараз захищають Україну, енергетикам, медикам, рятувальникам, комунальним та іншим службам. Також він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 масовану ракетну атаку по Україні, остання була 29 грудня.

За попередніми даними українських військових, РФ випустила по Україні більше 20 ракет, 12 із них вдалося збити над Київщиною, Житомирщиною і Хмельниччиною.

Міністр енергетики Герман Галущенко відзначив, що завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України.

Чи не найбільше постраждала українська столиця. Тут загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Наразі відомо про руйнування і пошкодження одного з готелів, палацу мистецтв «Україна», трьох шкіл і дитсадка. Детальніше читайте за цим посиланням.

У Запорізькій області постраждали четверо людей, серед них – вагітна і 14-річна дівчинка. Останню госпіталізували в реанімацію.

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