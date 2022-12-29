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У Білорусі заявили, що збили українську ракету

Анастасія Диняк

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У Білорусі заявили, що протиповітряна оборона країни збила українську ракету з ЗРК С-300. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РБ.

Так, за даними Міноборони, 29 грудня близько 10:00 год. сили протиповітряної оборони Білорусі збили зенітну керовану ракету С-300, яку нібито запустили з території України.

«Її уламки виявлено на сільськогосподарському полі в районі села Горбаха Іванівського району Брестської області», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, зранку 29 грудня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Системи протиповітряної оборони спрацювали на Київщині, Львівщині, Одещині, Сумщині, Житомирщині та інших областях. Проте внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, і на Львівщині.

Через пошкодження енергоінфраструктури на Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:40 год. у Львівській області без електропостачання залишались понад 470 тисяч абонентів. Щодо Львова, то місто на 90% знеструмлене, а також є перебої з мобільним зв’язком.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

Загалом було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони Українизнищено 54 крилаті ракети.

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Фото: Белта

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