До Нового року росіяни можуть влаштувати ще одну атаку, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що до Нового року Росія може спробувати ще раз залишити Україну в темряві. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Так, за словами Зеленського, російські військові можуть ще раз вдатися до масованого обстрілу, щоб залишити українські міста в темряві у новорічну ніч.

«Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати», – сказав він.

Як відомо, зранку 29 грудня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Системи протиповітряної оборони спрацювали на Київщині, Львівщині, Одещині, Сумщині, Житомирщині та інших областях. Проте внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, і на Львівщині.

Через пошкодження енергоінфраструктури на Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:40 год. у Львівській області без електропостачання залишались понад 470 тисяч абонентів. Щодо Львова, то місто на 90% знеструмлене, а також є перебої з мобільним зв’язком.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

Загалом було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони Українизнищено 54 крилаті ракети.

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