Із Мелітополя до Росії хочуть вивезти близько 2000 дітей, – мер

Російські окупанти планують вивезти із Мелітополя до РФ приблизно 2000 дітей, прикриваючись святковим візитом до Москви напередодні Нового року. Про це повідомив міський голова Іван Федоров у своєму Telegram.

«Зараз окупанти намагаються зібрати з тимчасово окупованої території приблизно 1500-2000 дітей і під прикриттям свят відвезти їх начебто на новорічну ялинку у Москву. Але ми добре пригадуємо вересень, коли рашисти збирали дітей з Енергодара, Кам’янки-Дніпровської і начебто забирали їх на тиждень, а повернули – через два місяці», відзначив він.

Іван Федоров закликав усіх батьків, які залишаються в окупації, за жодних обставин не віддавати дітей загарбникам, адже ті їх використовують для своєї пропаганди або навіть як «живий щит».

Нагадаємо, за останніми офіційними даними правоохоронців із початку повномасштабної війни з РФ в Україні примусово в Росію депортували щонайменше 13 613 дітей, і лише 122 малюків повернули додому.

Днями в Україну повернули 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли в Росію і там «всиновили».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни окупанти примусово депортували до Росії вже більше 2 мільйонів українців.

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