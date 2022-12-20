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В Україну повернули підлітка, якого вивезли в РФ і «усиновили»

Ольга Денисяка

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В Україну повернули 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли в росію і там «всиновили». Про бажання повернутися до України він повідомив через один із чат-ботів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«До Дня святого Миколая трапляються дива. От сьогодні таке диво трапилося і в 16-річного Сергія, який майже через 8 місяців повернувся в Україну після того, як його вивезли в Російську Федерацію», – написав Дмитро Лубінець. 

Він розповів, що жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру. Після захоплення російськими окупантами рідного населеного пункту, його та багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії. 

Дитячий Омбудсман Російської Федерації Марія Львова-Бєлова, яка приїжджала для «милого спілкування» з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ, вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей – всиновлення в російську сім’ю. 

Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою «сім’єю» Сергій не розмовляв.

На щастя, ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він повинен повернутися на Батьківщину. Допомогу знайшов в інтернеті. 

«Я хочу повернутися з РФ в Україну», – повідомлення, яке відправив Сергій у одному з чат-ботів і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть. 

19 грудня його зустріли на кордоні з Україною й він нарешті вдома.

Як повідомляв Львівський портал, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни окупанти примусово депортували до Росії вже більше 2 мільйонів українців.

Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на початку грудня заявила, що Російська Федерація депортувала з України понад 13 тисяч дітей.

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