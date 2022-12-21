Через злочини російських військових в Україні відкрили майже 50 тисяч кримінальних справ

За фактами злочинів, скоєних російськими військовими та їхніми поплічниками з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, правоохоронці вже зареєстрували 49 940 кримінальних проваджень. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Найбільше з-поміж усіх кримінальних справ станом на кінець грудня відкрито за порушення військами РФ законів та звичаїв ведення війни (ст. 438 ККУ) – 38 398.

Ще 9 144 кримінальні провадження зареєстровано за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 ККУ). За фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ) – 2210 справ.

Також правоохоронці розслідують 103 кримінальні провадження, початі за державну зраду (ст. 111 ККУ), і 37 справ – за диверсію (ст. 113 ККУ).

Крім того, в Україні відкрито 50 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, вчиненими російськими військовими.

Натисніть на зображення для збільшення

Також встановлено 48 катівень, які облаштували війська РФ під час окупації українських територій. Найбільше їх виявили на Харківщині – 25 і на Херсонщині – 15.

За даними МВС, з початку повномасштабної війни з РФ в Україні загинули 450 дітей, 863 отримали поранення, ще 333 малюки зникли безвісти. Водночас дотепер вдалося розшукати 8 350 дітей. Втім 13 613 депортували в Росію, і лише 122 дитини повернули додому.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.