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Через злочини російських військових в Україні відкрили майже 50 тисяч кримінальних справ

Наталя Дуляба

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За фактами злочинів, скоєних російськими військовими та їхніми поплічниками з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, правоохоронці вже зареєстрували 49 940 кримінальних проваджень. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Найбільше з-поміж усіх кримінальних справ станом на кінець грудня відкрито за порушення військами РФ законів та звичаїв ведення війни (ст. 438 ККУ) – 38 398.

Ще 9 144 кримінальні провадження зареєстровано за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 ККУ). За фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ) – 2210 справ.

Також правоохоронці розслідують 103 кримінальні провадження, початі за державну зраду (ст. 111 ККУ), і 37 справ – за диверсію (ст. 113 ККУ).

Крім того, в Україні відкрито 50 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, вчиненими російськими військовими.

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Також встановлено 48 катівень, які облаштували війська РФ під час окупації українських територій. Найбільше їх виявили на Харківщині – 25 і на Херсонщині – 15.

За даними МВС, з початку повномасштабної війни з РФ в Україні загинули 450 дітей, 863 отримали поранення, ще 333 малюки зникли безвісти. Водночас дотепер вдалося розшукати 8 350 дітей. Втім 13 613 депортували в Росію, і лише 122 дитини повернули додому.

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