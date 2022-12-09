62% ракет Росія випустила по українських цивільних об’єктах, – Зеленський

62% ракет, які Росія застосувала з початку повномасштабного вторгнення в Україну, вона випустила по цивільних об’єктах. Про це сказав президент Володимир Зеленський 9 грудня під час свого виступу на Міжнародній конференції з прав людини.

Володимир Зеленський наголосив, що злочини РФ в Україні проти українців є безпрецедентними з часів Другої світової війни. Російські окупанти цілеспрямовано руйнують своєю артилерією міста і села, а ворожа авіація масовано бомбардує цивільні об’єкти.

«Авіаційний і ракетний терор, удари Російської Федерації так нагадують нацистські бомбардування Британії, Лондона. З усіх ракет, які були випущені російською армією з 24 лютого, 62% були спрямовані саме проти цивільних об’єктів, проти людей, проти людяності», – підкреслив глава держави.

Він також згадав про фільтраційні табори та катівні, які створюють рашисти на окупованих територіях України, про масові поховання вбитих цивільних та примусову депортацію. Загалом до Росії насильно вивезли 2 мільйони українців.

«Незаконне усиновлення в російських родинах наших діточок, які були фактично викрадені з України. Злочинна мобілізація громадян України на окупованих територіях в окупаційну армію. Мінний терор проти українців. Постійні обстріли, жертви в прикордонній зоні з Російською Федерацією та у прифронтових районах… Це все – такий страшний обсяг скоєних злочинів і зруйнованих доль, життів людей. Все це – трагедія такого масштабу», – відзначив Володимир Зеленський.

Президент України, звертаючись до міжнародних правозахисних організацій, закликав об’єднати зусилля для того, щоб відновити порушені війною права українців і притягнути РФ до відповідальності.

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Нагадаємо, станом на кінець жовтня російські окупаційні війська випустили по Україні понад 4500 ракет. Дотепер їхня кількість вже перевалила за 5000, адже лише за листопад Росія обстріляла українську енергетику трьома сотнями ракет і дронів.

За даними Міноборони, за дев’ять місяців повномасштабної війни РФ завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів. 97% від усіх цілей були цивільними об’єктами.

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