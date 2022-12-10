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Росія депортувала більше 13 тисяч українських дітей, – омбудсмен

Наталя Дуляба

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Російська Федерація депортувала з України понад 13 тисяч дітей. Про це заявила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, пише Інтерфакс-Україна.

«На сьогодні ми володіємо інформацією про 13 тисяч українських дітей, які були депортовані або переміщені російською владою. І це, на жаль, не остаточна цифра», – сказала Герасимчук.

За словами дитячого омбудсмена, щодня кількість депортованих до Росії українських дітей збільшується.

«Нам іще доведеться дізнатися щонайменше про десятки тисяч українських дітей, яких вкрала російська влада», – підкреслила Дар’я Герасимчук.

Зазначимо, що за офіційними даними правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні внаслідок ворожих обстрілів загинули 443 дитини, ще 855 дістали поранення.

Разом із тим президент Володимир Зеленський днями заявив, що за час повномасштабної війни рашисти примусово депортували до Росії вже більше 2 мільйонів українців.

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