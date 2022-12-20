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ОВА: 80% Київщини досі без світла

Анастасія Диняк

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На Київщині досі триває відновлення електропостачання після російських ракетних обстрілів та атаки іранськими дронами по критичній інфраструктурі. Наразі без світла залишається 80% області. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Так, за словами Кулеби після нещодавньої російської атаки ситуація з електропостачанням в Київській області залишається критичною. Він наголосив, що складність та тривалість ремонтних робіт зростає з кожним новим обстрілом.

Унаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури «Укренерго» застосовує екстрені вимкнення. Наразі без світла 80%області. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це понад 30 громад.

«Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об’єкти тепло- та водопостачання», – зазначив очільник ОВА.

Усі служби намагаються якнайшвидше відновити електропостачання та повернутися до планових графіків відключень.

Нагадаємо, 19 грудня російські військові безпілотниками пошкодили об’єкти критичної інфраструктури на Київщині.

Відомо, що Київ атакували 23 дрони-камікадзе іранського виробництва. 18 з них вдалося збити.

Як повідомляв Львівський портал, з 16 грудня через черговий масований ракетний удар росії по енергооб’єктах України на Львівщині, як і у всіх областях, ввели погодинні та аварійні відключення електроенергії.

Станом на ранок 20 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

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