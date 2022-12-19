Іранські дрони атакували критичну інфраструктуру Київщини

Російські військові безпілотниками пошкодили об’єкти критичної інфраструктури на Київщині. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Так, вночі 19 грудня Київщину атакували дронами-камікадзе. Унаслідок цього пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Окрім того, на території області пошкоджено приватні житлові будинки.

За попередніми даними, постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань наразі уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці вибухи пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах. Попередньо, без постраждалих.

Унаслідок атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. Наразі енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням.

За даними Київської міської військової адміністрації, У повітряному просторі столиці було зафіксувано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15 з них.