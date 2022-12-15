Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Європейський парламент визнав геноцидом Голодомор, спричинений радянським режимом в Україні у 1932-1933 роках. Відповідну резолюцію ухвалили 15 грудня, пише Європейська правда.

«Депутати Європарламенту рішуче засуджують ці дії, що призвели до смерті мільйонів українців, і закликають всі країни та організації, які ще не зробили цього, наслідувати їхній приклад і визнати його геноцидом», – йдеться у заяві.

У резолюції наголошується, що відбілювання та прославляння тоталітарного радянського режиму та відродження культу радянського диктатора Йосипа Сталіна призвело до того, що Росія сьогодні є державою-спонсором тероризму.

Депутати Європарламенту також засуджують жахливі російські злочини, які знову здійснюються проти українського народу, такі як цілеспрямоване руйнування цивільної енергетичної інфраструктури України взимку.

Резолюція звинувачує нинішній російський режим у порушенні суверенітету і територіальної цілісності України, прагненні ліквідувати Україну як національну державу та знищити ідентичність і культуру її народу. Вона також засуджує той факт, що триваюча війна створила глобальну продовольчу кризу, коли Росія знищує та грабує українські зерносховища та продовжує перешкоджати забезпеченню експорту українського зерна до найбільш бідних країн світу.

Крім того, депутати Європарламенту хочуть, щоб ЄС та треті країни підвищили обізнаність про події Голодомору та інші злочини, скоєні радянським тоталітарним режимом.

Засуджуючи нинішній російський режим за маніпулювання історичною пам’яттю з метою власного виживання, парламент закликає Російську Федерацію, як головну правонаступницю Радянського Союзу, вибачитися за ці злочини.

Резолюцію ухвалили 507 голосами «за», 12 «проти», ще 17 депутатів утрималися.

Як повідомляв Львівський портал, донедавна Голодомор в Україні 1932-1933 років визнали геноцидом менше двох десятків країн світу. Цьогоріч навесні відповідне рішення ухвалив парламент Чехії, а наприкінці листопада – ще й парламент Румунії. Згодом це зробили також Ірландія й Німеччина.

Тим часом згідно з останнім соцопитуванням, проведеним у листопаді, 93% українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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