Судді ліквідованого ОАСК продовжать працювати

Попри ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва, судді, зокрема глава ОАСК Павло Вовк, продовжать працювати. Про це повідомили у фундації Dejure.

Усі судді колишнього ОАСК мають статус судді і змінити це можна лише через Вищу раду правосуддя, яка наразі неповноважна. Відтак, судді продовжують отримувати суддівську винагороду, хоча і не здійснюватимуть правосуддя.

«У середині січня очікується З’їзд суддів, який зможе добрати достатню кількість членів ВРП, щоб зробити орган повноважним», – зазначили у фундації.

Зазначається, що отримати посаду в іншому суді вони також не можуть.

«Перевести їх в інший суд може лише повноважна ВРП на підставі рекомендацій ВККС. Але вона нині також не функціонує, відбувається конкурс на посади членів. Тому так важливо слідкувати за оновленням органів судового врядування саме зараз», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва. Підтримали рішення 310 народних обранців.

Що не так з ОАСК?

У травні 2017 року НАБУ проводило обшук у заміському будинку дружини Павла Вовка. Після обшуків львівський суд заарештував частину майна: документи, 20 тисяч доларів, цінні монети, три золоті зливки по 50 грам. У жовтні 2017-го Апеляційний суд Київської області скасував арешт, пояснивши це тим, що його повинні були накладати в Києві.

Згодом НАБУ опублікувало аудіозаписи, де судді обговорюють позови до Окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо. ГПУ запросила у Вищої ради правосуддя тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка, але отримала відмову.

У листопаді 2019 року ГПУ за рішенням Шевченківського суду зупинила розслідування справи Павла Вовка. Прокурорка ГПУ Юлія Малашич заявила, що в жовтні прокурори подали клопотання про продовження терміну попереднього слідства, але судді не змогли вчасно його розглянути.

У 2020 році журналісти «Слідство.Інфо» презентували двосерійний фільм-розслідування «Нарадча кімната» про зв’язки гави ОАСК Павла Вовка з чиновниками і топ-посадовцями — міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, колишнім керівником Офісу президента Зеленського Андрієм Богданом, заступником генерального прокурора Романом Говдою. Розслідування створене на основі плівок НАБУ, які отримали у розпорядження журналісти.

Додамо, що в квітні 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний проект Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

У червні 2022 року Національне антикорупційне бюро направило до суду справу щодо зловживань суддями Окружного адмінсуду Києва.

Розслідування детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора. У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Зараз НАБУ звинувачує захист у затягуванні справи, а Павла Вовка та суддів в ухилянні від процесуальних обов’язків.

За даними журналістів «BIHUS Info», лише з початку повномасштабного вторгнення судді ОАСК ухвалили низку скандальних рішень, зокрема, поновлення звільнених та люстрованих посадовців з багатомільйонними виплатами. Детальніше можна дізнатися за посиланням.