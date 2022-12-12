На Личаківській провалився колектор. Не курсуватимуть трамваї

Під трамвайною колією на вул. Личаківська, 82 провал на каналізаційному колекторі: трамвай №2 курсуватиме за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні трапився провал на каналізаційному колекторі під трамвайною колією на вул. Личаківська, 82. Ремонтні роботи планують завершити до 22:00 год. 13 грудня. На час ремонтних робіт трамвай №1 не курсуватиме, а трамвай №2 відновить роботу за зміненим маршрутом.

«Для того, щоб ліквідувати провал колектора необхідно розібрати трамвайну колію. Після цього наші ремонтні бригади ліквідують провал», – розповіли у ЛМКП «Львівводоканал».

За інформацією управління транспорту, на час ремонтних робіт на вул. Личаківська, 82 рух трамваїв цієї вулицею буде зупинено.

«Трамвай №1 не курсуватиме, а трамвай №2 відновить свою роботу за зміненим маршрутом: «вул. Коновальця – центр», – повідомив Орест Олеськів, начальник управління транспорту.

Нагадаємо, через мороз вранці 11 грудня весь Львів вкрився кригою. Через обледеніння контактної мережі зупинився весь електротранспорт. Ближче до вечора 12 грудня вдалось відновити роботу двох трамвайних маршрутів.

Як повідомлялося раніше, додатково на рейси випустили 24 автобуси.

Також станом на ранок 12 грудня у місті зафіксовано 54 пориви на електромережі ЛКП «Львівсвітло» та падіння 128 дерев, які пошкодили 15 автомобілів.

Варто нагадати, що це не перше провалля колектора на вулиці Личаківській.

Як відомо, з 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут провели капітальну реконструкцію дорожнього покриття, заміну трамвайної колії, контактної мережі і, найголовніше, – ремонт усіх комунікацій, зокрема, колектора.

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