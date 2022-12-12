Через негоду до травмпунктів Львова потрапило майже 100 людей

Сьогодні, 12 грудня, до травмпунктів Першого медичного об’єднання Львова (лікарні святого Пантелеймона та лікарні святого Луки) звернулося 28 людей. Ще 65 травмованих звернулися до медиків на вихідних (із них одна дитина). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Серед найпоширеніших травм – струс мозку, переломи рук та ніг, а також забої різних ділянок тіла.

«У перші дні зими кількість травмованих суттєво зростає. Найчастіше через те, що люди ще не готові й не адаптовані до обережного пересування у таку погоду», – пояснюють в управлінні охорони здоров’я Львівської міськради.

Аби уникнути падінь та травмувань, травматологи радять, найперше, подбати про зручне взуття: воно має бути не слизьким, жінкам не варто взувати підбори. Також не слід ховати руки в кишені, адже при падінні це може спровокувати вивих плеча чи травмування обличчя та голови.

Якщо падіння не уникнути, варто пам’ятати: падати потрібно на бік, не виставляючи руки вперед, адже саме переломи зап’ясть є «рекордсменами» зимового періоду. Також при падінні варто максимально згуртуватися та напружити м’язи: це захистить руки та ноги від розтягнень та переломів.

«Якщо мали падіння та відчуєте біль у голові, нудоту, біль у ділянці травмування, терміново зверніться до лікаря. Пам’ятайте, що вчасно надана допомога попереджає ускладнення», – наголошують у Першому ТМО Львова.

Нагадаємо, через мороз вранці 11 грудня весь Львів вкрився кригою. Через обледеніння контактної мережі зупинився весь електротранспорт. Також у місті впали 119 дерев, вкритих кригою, через це сталось 32 обриви електромережі.

Як повідомлялося раніше, додатково на рейси випустили 24 автобуси.

Також станом на ранок 12 грудня у місті зафіксовано 54 пориви на електромережі ЛКП «Львівсвітло» та падіння 128 дерев, які пошкодили 15 автомобілів.

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